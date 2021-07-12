Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 sezonuna ilişkin beklenen açıklamayı yaptı ve profesyonel liglerin başlangıç tarihini futbolseverlerle paylaştı...
2021-2022 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
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