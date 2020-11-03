Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başknalığı, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurularının dün sona ereceği konusunda adayları uyarmıştı. 2020 YÖKDİL başvurusunu tamamlamış olan adaylar sınava dair detayları merak ediyor. 2020 YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılabilir? 2020-YÖKDİL sınavı ne zaman? 2020 YÖKDİL sınavı nerede ve saat kaçta olacak?
YÖKDİL NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca,
ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek
amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler
alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen
Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde
sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.
2020 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal
Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
2020-YÖKDİL/2 Sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve
Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında
yapılacaktır.
2020 YÖKDİL SAAT KAÇTA VE NEREDE?
SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI
010 Adana 343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
030 Afyonkarahisar 344 İstanbul-4
(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
062 Ankara-Çankaya 345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
063 Ankara-Keçiören
067 Ankara-Yenimahalle 352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
070 Antalya 360 Kars
090 Aydın 380 Kayseri
100 Balıkesir 410 Kocaeli
140 Bolu 420 Konya
160 Bursa 430 Kütahya
170 Çanakkale 440 Malatya
190 Çorum 450 Manisa
200 Denizli 460 Kahramanmaraş
210 Diyarbakır 480 Muğla
220 Edirne 510 Niğde
230 Elazığ 540 Sakarya
250 Erzurum 550 Samsun
260 Eskişehir 580 Sivas
270 Gaziantep 600 Tokat
310 Hatay 610 Trabzon
320 Isparta 630 Şanlıurfa
330 Mersin 650 Van
341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 670 Zonguldak
342 İstanbul-2
(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
2020 YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2020-YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Ocak 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
2020-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 9 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
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