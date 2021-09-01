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ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ 7. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 100 metre T54 kategorisi finalinde milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 7. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Zübeyde, müsabakayı 16.86 saniyeyle 7. sırada bitirdi.

Yarışta Çinli Zhaoqian Zhou, 15.90'lık zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Fin sporcu Amanda Kotaja, 15.93'lük süresiyle gümüş, ABD'li Cheri Madsen ise 16.33'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

HAMİDE DOĞANGÜN 5. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 100 metre T53 kategorisi finalinde milli sporcu Hamide Doğangün, 5. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, bu yılki en iyi zamanını yaptığı müsabakayı 16.94 saniyeyle 5. sırada tamamladı.

Yarışta Çinli Fang Gao 16.29'luk zamanıyla altın madalya kazandı. Bir diğer Çinli sporcu Hongzhuan Zhou, 16.48'lik süresiyle gümüş, Büyük Britanyalı Samantha Kinghorn ise 16.53'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

HAKAN CİRA FİNALDE

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde koştu.

Hakan Cira, 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti.

İki seri sonunda doğrudan finale kalan 6 sporcu arasına giremeyen Hakan, en hızlılar kontenjanından finale çıktı.

Milli atletin yarışacağı erkekler 400 metre T13 finali, yarın TSİ 03.54'te başlayacak.

GOLBOLDE YARI FİNALDEYİZ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, çeyrek finalde Avustralya'yı 10-6 yenerek yarı finale çıktı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu Türkiye, Avustralya'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 7-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 10-6 kazanarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk (8), Kader Çelik ve Fatma Gül Güler kaydetti. Avustralya'nın golleri ise Meica Jayne Horsburgh (5) ile Brodie Smith'ten geldi.

Milli sporcular aldıkları galibiyeti Suriye'de görev yapan Türk askerine maçtan sonra "asker selamı" vererek hediye etti.

2016 Rio'da altın madalya kazanan Türkiye, tekrar finale çıkmak için İsrail-Japonya maçının galibiyle yarın TSİ 09.00'da karşılaşacak.

ABD'YE YENİLDİK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, çeyrek finalde son paralimpik şampiyonu ABD'ye 52-45 kaybetti.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada "12 Cesur Yürek", 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yarı finalde yenildiği ABD'yle karşılaştı.

Maça çok iyi başlayan Türkiye, iyi savunma yaptığı ilk çeyreği 18-11 önde geçti. Milli takım soyunma odasında 26-25 üstün gitti.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada üçüncü çeyreği ABD, 36-31 önde tamamladı. Maçın sonunda farkı 2'ye kadar (43-41) düşüren milli takım karşısında taktik faullerde hata yapmayan ABD, sahadan 52-45'lik galibiyetle ayrıldı.

ABD yarı finale yükselirken, Türkiye 5.'lik mücadelesi verecek.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı atan milli sporcu Özgür Gürbulak oldu. ABD'de ise 18 sayı atan Brian Bell, galibiyette başrol oynadı.

HAKAN ÇEVİK FİNALE KALAMADI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta R5 karışık 10 metre havalı tüfek SH2 sınıfında Hakan Çevik, finale kalamadı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakasında 38 sporcu yer aldı.

İlk 8'in finale çıkacağı elemede Hakan Çevik, 630.4'lük puanıyla 26. oldu ve elendi.

ERHAN COŞKUNER 7 .OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R3 sınıfında finalde yer alan milli sporcu Erhan Coşkuner, 7. oldu.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Erhan Coşkuner, toplam 146.8'lik puanıyla oyunları 7. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Alman kadın sporcu Natascha Hiltrop 253.1 puanla paralimpik rekoru kırarak kazandı. Gümüş madalyayı Güney Koreli erkek atıcı Jinho Park 253 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı kadın sporcu Iryna Shchetnik 231.2 puanla elde etti.

MASA TENİSİNDE MADALYA ŞANSINI KAYBETTİK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında milli takım, çeyrek finalde Danielle Rauen ve Bruna Costa Alexandre'den oluşan Brezilya'yla karşılaştı.

Merve Cansu-Neslihan ikilisi çiftlerin yarıştığı ilk oyunu 3-11, 12-10, 11-4 ve11-8'lik setlerle 3-1 alarak maçta 1-0 üstünlük kurdu.

İkinci oyunda Merve Cansu, Alexandre'yle karşılaştı. Merve, rakibine 11-9, 11-7, 11-6 setlerle 3-0 kaybetti ve maçta durum 1-1'e geldi.

Üçüncü oyunda Neslihan Kavas, Rauen'le karşı karşıya geldi. Milli sporcu rakibine 11-3, 11-9 ve 11-6'lık setlerle kaybetti ve 3-0 yenildi. Böylece Brezilya, milli takıma 2-1'lik üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

KORAL BERKİN KUTLU VEDA ETTİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde 50 metre serbest S5 yarışında Koral Berkin Kutlu finale kalamadı ve oyunlara veda etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, elemelerde ilk seride mücadele etti.

Koral Berkin, serisinde 36.85'lik derecesiyle 8'inci genel sıralamada ise 15'inci olarak finale çıkamadı.

FATMA DANABAŞ ELENDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisinde 8'li eleme turunda Fatma Danabaş, ABD'den Lira Coryell'le elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Fatma Danabaş, ABD'li rakibi Coryell'le karşılaştı.

Rakibine 126-115 yenilen Danabaş, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.