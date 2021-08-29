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HAVVA ELMALI FİNALE KALAMADI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 1500 metre T11 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Havva Elmalı, finale kalamadı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Havva, 1500 metre T11'de yarı finalin birinci serisinde koştu.

Havva, serisinde 5 sporcu arasında 5.38.98'lik derecesiyle 4. oldu. 18 yaşındaki milli isim, toplam 6 sporcunun finale çıktığı yarı finalde bu derecesiyle 11 atlet arasından 9. oldu ve elendi.

SEVGİ YORULMAZ SON 16'DA

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde okçulukta kadınlar makaralı yay açık kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz, son 16 turuna yükseldi.

Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 tur müsabakalarında Sevgi, Taylandlı Prabhaporn Homjanthuek'le karşılaştı.

Milli sporcu, 5 set sonunda 133-133 eşitlikle tamamlanan mücadelede rakibini beraberlik atışıyla mağlup ederek üst tura çıktı.

Sevgi Yorulmaz, son 16 turunda yarın 04.08'de Singapur'dan Nur Syahidah Alim'le çeyrek finale çıkabilme mücadelesi verecek.

BASKETBOLDA ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, dördüncü maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Milli takım grupta, Güney Kore ve Kanada'dan sonra Kolombiya'yı da mağlup etti. Tek yenilgisini İspanya karşısında alan ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşma öncesi çeyrek final vizesi almayı başardı. Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 08.45'te ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-8 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 37-21 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan Türkiye, final periyoduna 64-28 üstünlükle girdi. Ay-yıldızlı ekip rahat bir oyun sergilediği son çeyrekte de üstünlük kurarak karşılaşmayı 42 sayı farkla 80-38 kazandı.

Müsabakanın en skorer ismi milli takım adına 19 sayı atan Özgür Gürbulak oldu.

SİBEL ÇAM DERECE ELDE EDEMEDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda halterde kadınlar 73 kiloda Sibel Çam, derece elde edemedi.

Tokyo Uluslararası Forum'da düzenlenen halter müsabakalarında Sibel Çam, madalya için podyuma çıktı.

İlk iki denemesinde 129 kilo kaldırmaya çalışan Sibel, başarısız oldu. Üçüncü ve son hakkında 131 kiloluk ağırlığın altına giren Sibel, bu denemesinde de başarısız oldu ve dereceye giremedi.

Altın madalyayı Brezilyalı Mariana D'Andrea 137 kiloyla, gümüş madalyayı Çinli Lili Xu 134 kiloyla, bronz madalyayı ise Fransız Souhad Ghazouani 132 kiloyla elde etti.

RAZİYE ULUÇAM MADALYA KAZANAMADI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 70 kiloda Raziye Uluçam, bronz madalya mücadelesinde Meksikalı Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez'e yenildi.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Raziye, son paralimpik şampiyonu Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez ile karşılaştı.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Raziye, rakibine ippon ile yenilerek bronz madalya şansını kaybetti ve oyunları 5'incilikle tamamladı.

HAMİDE DOĞANGÜN 5. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 800 metre T53 kategorisi finalinde milli sporcu Hamide Doğangün, 5. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, kişisel en iyi zamanını yaptığı müsabakayı 1 dakika 48.94 saniyeyle 5. sırada tamamladı.

Yarışta Avustralyalı Madison de Rozario, 1.45.99'luk zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Çinli Hongzhuan Zhou, 1.47.66'lık süresiyle gümüş, İsviçreli Catherine Debrunner ise 1.47.90'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ 8. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisi finalinde milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 8. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Zübeyde, müsabakayı 1 dakika 54.87 saniyeyle 8. sırada tamamladı.

Yarışta İsviçreli Manuela Schaer, 1.42.81'lik zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. ABD'li Tatyana McFadden, 1.43.16'lık süresiyle gümüş, ABD'li Susannah Scaroni ise 1.44.43'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

MİHRİBAN KORKMAZ 9. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar gülle atma F20 kategorisi finalinde milli sporcu Mihriban Korkmaz, 9. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Mihriban, ikinci denemesinde yaptığı 12.19 metrelik atışla müsabakayı 9. sırada tamamladı.

Finalde Ekvadorlu Poleth Isamar Mendes Sanchez, 14.39 metreyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Ukraynalı Anastasiia Mysnyk'in 14.16 metreyle gümüş madalya elde ettiği yarışmada Ekvadorlu Anais Mendez ise 14.06 metreyle bronz madalya aldı.