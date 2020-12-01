Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi, ÖSYM, 2020-Sayıştay Eleme sonuçlarını resmi internet sitesinde duyurdu. 2020-Sayıştay Eleme sonuç sorgula

2020-SAYIŞTAY ELEME SONUÇLARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(01 Aralık 2020)

2020-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) Sonuçları Açıklandı

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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