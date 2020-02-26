İslam aleminde çok kutsal bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcı, Müslümanlar tarafından heyecanla karşılandı.

Üç aylar sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Recep ayının girmesiyle birlikte başlayan üç ayların faziletiyle ilgili pek çok hadis bulunuyor. Peki üç aylarda ilk kandil olan Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

2020'de üç aylar 25 Şubat Salı günü yani dün Recep ayıyla birlikte başladı. Üç aylarda ilk kandil olan Regaip Kandili ise Recep ayında 27 Şubat 2020 Perşembe günü yani yarın idrak edilecek.