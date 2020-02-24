2020 LGS Şubat ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Şubat ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2019-2020 LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sıanva yönelik soru kitapçığını yayımladı.

LGS ŞUBAT AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS ŞUBAT AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.



LGS SINAVI NE ZAMAN 2019 - 2020

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.