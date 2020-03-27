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2020 LGS Mart ayı örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı MEB yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Mart ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözle sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerden sorulacak soru sayısının yarışı kadar örnek soruya yer verildi. İşte, 2020 LGS Mart ayı örnek sorular...

27.03.2020 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
LGS örnek soruları 2020

2020 LGS Mart ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Şubat ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2019-2020 LGS MART AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.

LGS MART AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS MART AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN  2020

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS 2020 sınav tarihinin değişmesi söz konusu olduğunda detayları haberimziden öğrenebileceksiniz.

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