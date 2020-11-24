ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde başvuru yapayan adaylara müjde. 2020-KPSS DHBT geç başvuruları başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar bugün başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru işlemleri bugün 23.59'da sona erecek. Peki, 2020-KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır? 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuzu indir, 2020-KPSS DHBT geç başvuru yap
2020-KPSS DHBT NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din
hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2020-KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2020-KPSS DHBT geç başvuruları 24 Kasım 2020 tarihinde 10.00-23.59 saatleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden, aday işlemleri bölümünden yapılacak. Başvurular saat 10.00'da başlayacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Başvuru yapacak olan adayların 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuzunu incelemesi gereklidir.
2020-KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS DHBT ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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