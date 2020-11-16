İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ekim'in 18'inde gerçekleşmişti. 2020- Kaymakamlık sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklandığını merak ediyor. 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman

açıklanacak? 2020 Kaymakamlık sonuçları açıklandı mı?

2020-KAYMAKAMLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık),18 Ekim 2020 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapıldı.

2020 KAYMAKAMLIK SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA

062 ANKARA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

610 TRABZON

650 VAN

2020-KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA?



2020-Kaymakamlık sınavı 18 Ekim 2020, saat 10.15’te başladı ve 150 dakika (2,5 saat) sürdü. 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde belli olacak.

2020-KAYMAKAMLIK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2020-KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ