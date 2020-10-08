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2020 Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM, 2020 Kaymakamlık Sınava Giriş belgelerini resmi internet sitesinden erişime açtı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile Kaymakamlık Sınav Giriş belgelerini edinebilirler. İşte 2020 Kaymakamlık sınav giriş belgesi alma ekranı...

08.10.2020 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
2020 Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı!

2020 Kaymakamlık sınav giriş belgesi ekranı! Kaymakamlık sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş binalarına saat 10.00'dan sonra kimse alınmayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

2020 KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklar.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabilecekler.

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