2020 yılında jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? sorusu gündem konusu oldu. Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi. İşte Jandarma uzman erbaş alımına dair detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.