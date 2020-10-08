2020 yılında jandarma uzman erbaş alımı yapılacak ? Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi; "2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI YAPACAK!

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup, üçüncü ve grup adaylar; 07-26 Ekim 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, mekik ve 400 metre düz koşu branşlarında yapılacaktır),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Sınavlara gelirken;

a. Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini (seçim aşamalarında başarısız olan adayların belgeleri adayın kendisine iade edilecektir),

b. Aday Bilgi Formunu (Adaylar doldurarak getirmeleri gerekmektedir. Aday Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız...),

c. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) ile tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

ç. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunu (pembe kapaklı dosya üzerine yazılı olarak) ve KARE KODLU çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

(2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

(3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 26 Ekim 2020 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.