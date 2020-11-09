7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen 2020-İSG sınavına katılan adaylar sınav soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını ÖSYM internet sitesi üzerinden görebilecek. ÖSYM'ye göre 9 Kasım Pazartesi saat 11.00 itibariyle erişem açılan kitapçıklar, 10 gün boyunca görüntülenebilecek. İşte 2020-İSG soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2020-İSG SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(09 Kasım 2020)

2020-İSG Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Yeri Uzmanlığı Sınavının (2020-ISG) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-İSG TEMEK SORU KİTAPÇIKLARI

2020-İSG TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ