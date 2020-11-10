ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM sitesi üzerinden sonucunu öğrenebilir. İşte 2020-İç Denetçi sınav sonucu sorgulama ekranı... 2020-İç Denetçi sonuç sorgula

2020-İÇ DENETÇİ SINAVI SONUÇLARI

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

"DUYURU

(10 Kasım 2020)

2020-İç Denetçi Sınav Sonuçları Açıklandı

10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) Sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020 İÇ DENETÇİ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2020 İÇ DENETÇİ SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.