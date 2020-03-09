2020 ev dekorasyon trendleri

09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yıl değişen ev dekorasyonları bu yılda büyük merak uyandırıyor. Evimizde yepyeni bir değişiklik yapmanın zamanı geldi.Geçen yıl trend olan spor tarzı dekorasyonlar,doğal ahşap,mozaik desenler modayken bu yıl hangi dekorasyonlar moda sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
2020 EV DEKORASYON TRENDLERİ
Maksimalizm;
Bu yıla damga vuracak trendlerden olan az eşya, ferah evler dekorasyonu , küçük evler için en ideal dekorasyon stillerinden biridir. 2020 salon dekorasyonu trendlerinden biri, maksimalist tarzda döşenen odalar oldukça ilgi görüyor. Daha fazla eşyaya yer verilen ve daha ışıltılı görünen mobilyalara ev sahipliği yapan bu tarzda, farklı stiller bir arada da kullanılabiliyor. Maksimalizmin içinde biraz da eklektik dekorasyon olduğunun kanıtı. Minimalizmin tam tersi olarak kabul edebileceğimiz maksimalist dekorasyon 2020 yılına damga vuracağı haberi veriyor.
Doğal materyaller;
Bitkilerin aksine mobilyalar ile de doğal bir görünüm elde edilebilir.Ahşap dekorasyonlar doğayı evinize davet etmek için kullanabileceğiniz başlıca materyaldir. Sehpa, yemek masası, sandalye, koltuk takımı detaylarının yanı sıra mutfak ve banyo dolaplarında da yararlanabilirsiniz. Hasır sepetler ve doğal taşlar da doğallığı evinize davet edecek ürünlerdendir.
Evlerde daha süslü duvarlar;
2020 yılının trendi olan maksimalizm ile daha gösterişli bir ev hayatı bizi bekliyor.Bunun yanı sıra evlerimizde kullanabileceğimiz daha süslü duvar kağıtları 2020 yılına girmemiz ile merak uyandıran detaylardan olabileceğe benziyor. Daha süslü duvar dekorasyonu kalabalık yapabileceği için duvarlarımızda daha sade çerçevelere yer vermeliyiz.
2020 EV DEKORASYON FİKİRLERİ
Boydan boya uzun renkli perdeler
Floral desenli yatak örtüleri,koltuk örtüler, duvar kağıtları,
Gri,yeşil,bakır renk dekorasyonlar
Artık ahşap ve klasik TV üniteleri modeller yerine mermer modeller hakim olacak
Mutfaklarda siyah renk
Halılarda,koltuk kumaşlarında geometrik desenler bu yıl konuşulacağa benziyor.
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