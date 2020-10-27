2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için başvurular başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanan duyuruda sınava katılacak adayların merak ettiği her şeyi cevaplandıracak başvuru kılavuzu da yayınlandı. Peki,Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen

adayların katılacağı 2020-DUS ne zaman? İşte 2020-DUS kılavuzu... 2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ekranı

2020-DUS NE ZAMAN VE NEREDE?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat)

sürecektir.

2020-DUS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2020-DUS’a başvurabilirler:

a) Diş tabibi olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun

kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil

edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda

olmak.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da

başvurabilirler.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin

öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara

uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia

edemezler.

2020-DUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DUS’a başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-DUS Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı

yapılmayacaktır.

Adayların, sınava başvuru işlemi

yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gereklidir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden

ulaşabileceklerdir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra

sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

2020-DUS BAŞVURU KILAVUZU

2020-DUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-DUS BAŞVURU EKRANI

2020-DUS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ