DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, 11 Kasım tarihine kadar üniversitelerin ek kontenjanları için başvuruda bulunmuştu. İşte gün itibariyle açıklanan 2020 DGS ek tercih sonucu sorgulama ekranı...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ek yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

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KAYITLAR NASIL YAPILACAK?



Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.