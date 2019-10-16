Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ( KGM),karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmaları, (kaynak sorunu nedeniyle hızı azalsa) devam ediyor. Karayolları’na, 2019 yılı başında 7 milyar 736 milyon TL yatırım ödeneği ayrıldı. Karayolları, yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “ek ödenek” talebinde bulundu. Yaz döneminde yatırım için 3.5 milyar TL dolayında ek ödenek aktarıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün halen müteahhitlere, tamamlanmış işler kapsamında 9-10 milyar TL dolayında borcu olduğu belirtiliyor.

'EK ÖDENEK' TALEBİNDE BULUNABİLİR

Karayolları’na, 2020 yılı başında 2019’a göre daha az yatırım ödeneği ayrılması gündemde. 2020 yılbaşı ödeneğinin ve 7.6 milyar TL düzeyine kadar çekilmesi bekleniyor. Karayolları’nın, 2015 yılı başında yaklaşık 4.3 milyar TL olan ödeneği, 2018 yılında 11 milyar TL’ye kadar çıkmıştı.

BİR MİKTAR GERİLEME

Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü bu tutarla yetinecek mi? Karayolları’nın, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da “ek ödenek” talebinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2020’de yıl içinde gündeme gelecek bu yöndeki taleplerin önceki yıllarda olduğu gibi “tatminkar” boyutta karşılanma ihtimali düşük değerlendiriliyor. Bu da karayolu yatırımında bir miktar gerileme anlamına gelecek.