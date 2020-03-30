2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Günü ilan edildiğini açıklarken, bu kampanya doğrultusunda 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. İşte 2020 yılı Cumhurbaşkanı maaş ücreti...

2020 CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşına 7 bin TL zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında olan 74 bin 500 lira olan maaşı 2020 yılında 81 bin 250 liraya yükseldi.