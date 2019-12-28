28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15. Kefernahum
(Capharnaüm) Yönetmen: Nadine Labaki
12 yaşındaki Zain (Zain Al Rafeea),Beyrut'ta yaşayan yoksul bir ailenin çocuğu. Kendisini dünyaya getirdikleri için ailesinden davacı oluyor... Ama “Kefernahum”, “Beni niye dünyaya getirdiniz?” diye ailesine diklenen bir çocuğun filmi değil. Tam aksine, sızlanmaktan ziyade sonuna kadar mücadele eden bir çocuğun filmi... Hikâye açılıp, film ilerledikçe Zain'deki yaşama azmi ve kararlılığını daha net şekilde görüyoruz. Öyle ki, tüm bu direnç ve mücadele arzusu rahat koltuklarında film seyreden bizi kendimizden utandırıyor. Açılış sahnesinde gördüğümüz olaylar, şikâyetten ziyade Zain'deki isyan duygusunun tezahürü... Aslına bakarsanız, Zain'in en başından itibaren kendisi için bir şey istediği söylenemez. Onun için her şey kız kardeşinin çocuk yaşta evlendirileceğini anlamasıyla başlıyor.
“Kefernahum” gibi filmlerin çekimleri görünenden daha zordur. Gerçek mekânlarda çekim yapmak, amatör oyuncularla, çocuklarla çalışmak ve en önemlisi o sahicilik hissini yakalamak kolay değildir. Bir tür filminde yönetmen gerçekliği istediği gibi şekillendirerek seyirciyi etkisi altına alabilir. Görsel dünya kurmak için elinde birçok araç vardır... Böyle filmlerde ise yönetmenin tek şansı gerçeklik duygusunu sağlam şekilde inşa etmektir. Nadine Labaki'nin, bunu hakkını vererek yaptığı kesin.
14. Mirai
Yönetmen: Mamoru Hosoda
Yeni doğan kız kardeşini kıskanan ve kendini yalnız hisseden Kun, evin bahçesinden girdiği fantastik alemde dünyayı, zamanı ve aile bağlarını farklı bir bakış açısından görmeye başlar. Bahçe, zamanın lineer akışının kırıldığı bir yerdir. Orada geçmiş ve gelecek iç içedir... Kun, bahçede şimdinin ötesine geçerek bakmayı öğrenir zamana...Öte yandan, bahçede yaşadığı her deneyim, gerçek hayatındaki deneyimler tarafından tetiklenir... Annesiyle anneannesinin yaptığı bir konuşma, karıştırılan eski fotoğraf albümleri ve akıldan çıkmayan bazı resimler, fantastik alemde yaşadığı her şeyi önceden şekillendirip hazırlar aslında.
“Küçük Kardeşim Mirai” ailece hep birlikte seyredilmesi gereken filmlerden. Sadece kardeşi olan veya kardeş bekleyenlere değil, tüm çocuklara ve ebeveynlere hitap ettiğini düşünüyorum... Her şey bir yana, estetik açıdan, seyrederken kendinizi iyi hissettiğiniz güzel bir film... Senaryoyu kendi deneyimlerinden esinlenerek yazan iki çocuk babası yönetmen Mamoru Hosoda, Japon animasyon geleneğinin eski usul, naif el çizim tarzını çağdaş bir sinema diliyle buluşturmuş. Filmde harika kurgu geçişleri ve birbirinden güzel sahneler var...
13. Kod Adı: Hummingbird 7.5
(The Hummingbird Project) Yönetmen: Kim Nguyen
Bir milisaniyelik fark, çoğumuz için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama finans ve ticaret dünyası için bazen milyonlarca dolar anlamına gelebilir. Film, o birkaç milisaniyelik fark için mücadele eden bir grup insanın hikâyesini anlatıyor.
“Kod Adı: Hummingbird”, başarının her şeyin üstünde tutulduğu Amerikan popüler kültüründe akıntıya karşı yüzmeyi deneyen bir film…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!