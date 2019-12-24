24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CAN YAMAN'IN SKANDAL AÇIKLAMALARI
Can Yaman bu yılın en çok konuşulan ünlülerin başında geldi.
Erkenci Kuş dizisiyle dikkat çeken Yaman, oyunculuğundan daha çok açıklamalarıyla dikkat çekti. İtalya ve İspanya'da dizileri yayınlanan Can Yaman'ın önce Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili sözleri olay oldu.
Yaman, kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunun hatırlatılıp bu kadar ilgiyi görmemesinin söylenmesi üzerine, “Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’in satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten” ifadelerini kullandı.
Oyuncu daha sonra da 'libido' açıklamasıyla tepki çekti.
Can Yaman'ın, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadelerine birçok oyuncudan tepki geldi.
Açıklamalarıyla eleştirilen Can Yaman, bu kez de bir kadın hayranına verdiği skandal yanıt ile gündeme geldi.
Yaman'a katıldığı televizyon programında bir kadın hayranı İspanyolca olarak, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" diye sordu.
Tercümanın çevirdiği soruya eliyle stüdyonun arka tarafını gösteren Can Yaman, "Arka odaya geçelim" şeklinde çirkin bir yanıt verdi.
Yaman'ın verdiği cevap karşısında tercüman da büyük şaşkınlık yaşarken "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.
Skandal yanıtının ardından Yaman'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Oyuncu, eleştirilerden sonra Brezilya'ya gitti.
YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
2014 yılında aldıkları kararla Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğindeki kriz iddiaları bu yıl uzun süre gündemde kaldı.
Ünlü oyuncu, 35. yaşını kutladığı gün yaptığı paylaşımla dedikoduları alevlendirdi. Saat, Instagram hesabından, hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ı da anıp şu mesajı yayınladı:
Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)
Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum.
Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!...
Bu mesaj ilişkide kriz iddialarını gündeme getirdi.
Ardından Beren Saat'in bir paylaşımı daha söylentileri daha da gündeme getirdi.
Beren Saat, 45 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Paylaşımında sık sık boşanma iddialarından da bahseden Saat, paylaşımıyla kafaları karıştırdı:
"Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamladığı yüz yıllar aştık" ifadelerini kullanan Beren Saat, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
'Ben oyun arkadaşımı buldum galiba' dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı oldu. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı ve yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte. 'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı; ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır!
Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamladığı yüz yıllar aştık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabii ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da sana aşık oldum...
Çift iddialar karşısında suskunluğunu korurken, bir söylenti daha yayıldı.
Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.
İşler, konuyla ilgili, "Bugün adımı ve fotoğraflarımı kullanarak gerçeklik payı olmayan, 'iddia edildi' denilerek çıkan haberler asılsızdır" açıklamasında bulundu.
Beren Saat'in paylaşımları ve Aslı İşler adının anılması ihanet dedikodularını da beraberin getirdi.
Eşinin Harbiye konserine katılmayan Beren Saat, DJ Maga ile samimi bir şekilde görüldü. Saat, "Fotoğraftaki bendim" dedi.
İlişkilerinde kriz yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giderek aralarındaki buzları eritti.
YAPIMCI - MISIR KAVGASI
2019'a damgasını vuran olayların başında şüphesiz yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki anlaşmazlık geldi.
İlk kez Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın duyurduğu önemli gelişmede, 'Patlamış Mısır' başlığı altında cereyan eden anlaşmazlığın krize dönmesi sonucu BKM; 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı, Çamaşırhane Film; 'Recep İvedik 6'yı, CMYLMZ Fikir Sanat ve NuLook Production; 'Karakomik Fimler'i ve Boyut Film; 'Mucize 2 Aşk'ın gösterim tarihini erteledi.
Yapımcılar, sinema salonu işletmecilerin promosyonlu bilet satışının durdurulmaması ve bilet geliri paylarının artmaması halinde filmlerini gösterime çıkarmayacaklarını açıkladı.
Filmlerin ertelenmesi sinema sektörüne maddi açıdan derin bir darbe vurdu. 29 Ocak'ta Yeni Sinema Yasası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla promosyonlu bilet satışı durduruldu. Promosyonlu bilet satışının yeni sinema yasasıyla durdurulması sonucu ertelenen filmlerden 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' Şubat'ta 'Karakomik Filmler' ekimde, 'Recep İvedik 6', kasımda ve 'Mucize 2 Aşk' Aralık'ta gösterime girdi.
SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK'İN OLAYLI BOŞANMASI
Seren Serengil ile Yaşar İpek, 2017 yılında evlenmişti. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı.
Seren Serengil, İpek'ten şiddet gördüğünü açıklayarak tedbir kararı aldırdı.
İki taraftan şok iddialar ortaya atılırken Serengil'in, yaptığı açıklamalar magazin gündemini sarstı.
Serengil, "Yaşar İpek'in kardeşi, Gülben’in eski çalışanı. Onu üstümüze sürdü, hep bizi mahvetti. Yaşar’ın babası belli değil. Yaşar'ın annesi iki erkek kardeş ile evlenmiş. 2 sene boyunca beni hep dövdü ama seviyorum diye sabrettim. Keşke en başta yapsaydım bunu. Yaşar madde bağımlısı. Parası yok diye bu işi yaptı. O parasız diye evimde besledim, onu gezdirdim. Tedavi görüp arınsın istedim." dedi.
Yaşar İpek ise, tüp bebek tedavisi sırasında kendisinin kandırıldığını ifade etti.
İpek, "Benim Seren'e bu zamana kadar asla fiziki bir temasım olmadı. Ben 'Başkasından alınan mitokondri ile hamile kalınmasını istemiyorum' dedim. 'Tamam, çocuk yapmıyoruz, boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim, 'Boşanalım'. Madem sen benimle çocuk yapmak istiyorsun. Ben kobay mıyım? Seren 1 ay sonra 'Kendi yumurtalarımla yapacağım' dedi. Kabul ettim, ona iğneleri her gün ben yaptım. Ben çocuğumun olmasını istemesem o iğneleri 1 ay boyunca kendim yapar mıyım? Bu ses kaydı var ya, eve gittiğim... O gün hastaneden başka biri aradı. Kız, 'Yaşar biz çok üzülüyoruz. Bu mitokondri vardı ya, başkasının sıvısı...' dedi. O an buz kesildim o lafı duyunca. 'Biz o sıvıyı Seren'e uyguladık' dedi. İkimizin DNA'sına o kabul etmediğim şeyi koymuş. Çılgına döndüm. Ben böyle bir şey kabul etmediğimi söylemiştim. Benim karımı hepimiz tanıyoruz. Ben ona vursaydım o böyle durabilir miydi? Ben ona bir yıl bu şiddetleri uygulayan bir insan olsaydım arkadaşlarımı, dostlarımı niye sildim?" ifadelerini kullandı.
Polemikler yaşanırken, Seren Serengil, bebeğini düşürdü.
Yaşar İpek ise, hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi. Yaşar İpek, 3 günlük hapis cezası için Metris Cezaevi'ne girdi.
İpek, "Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum. Aşk denen şey bu saatten sonra akla gelir mi? Ne ölüsüne ne ölüme…" dedi.
HALUK BİLGİNER, EMMY KAZANDI
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.
KÜÇÜK İSKENDER VEFAT ETTİ
Küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şair hayata veda etti.
55 yaşındaki sanatçı, kanser tedavisi görüyordu.
DEMET ŞENER'İN OLAYLI EVLİLİĞİ
Eski manken Demet Şener geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde işadamı Cenk Küpeli ile dünya evine girdi.
Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin nikah töreninde Küpeli'nin anne ve babasının olmaması 'Demet Şener istenmeyen gelin' haberlerine neden olmuştu. Küpeli de, çıkan haberlerle ilgili olarak, "Anne ve babamla yakında tanışaca, evliliğimizde sorun yok" demişti.
Ünlü çiftin evliliğinin üzerinden 4 ay geçtikten sonra Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli sosyal medyada, "Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'ı değil, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz. Saygılarımızla... Oya - Avni küpeli" yorumunu yaptı.
Avni Küpeli bu mesajının ardından şu açıklamayı yaptı:
Demet Şener oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Evlendiğinden beri oğlumuzla hiç görüşemedik. Bizi oğlumdan kopardı. Oğlum ve Demet'le barışma söz konusu bile olamaz.
Cenk Küpeli, babasının açıklamalarından sonra suskunluğunu bozdu.
Küpeli basın açıklamasında şunları söyledi:
Öncelikle bilinmesini isterim ki uzun zamandır hayran olduğum bir kadın ile kendi rızam ile büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım. Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil kendi kararımın bir sonucudur. Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir.
Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum.
Daha fazla bu konu ile gündeme gelmek istemiyorum. Teşekkür ederim.
Cenk Küpeli
CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELİ AŞKI
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, 2018 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte olmaya başladıkları ilk günden beri çiftin aşkları hep gündemde kaldı.
Samyeli, Yılmaz hakkında, "Çok uzun yıllardır yakından olmasa da tanıdığım birisi Cem. Zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım? Yıldız olursunuz olmasına… Cem gibi komedyenliği, oyunculuğu, yazarlığı, çizerliği, sinemacılığı, müzisyenliği ile elini attığı her işte farkını ortaya koyarak yeni norm belirleyen kaç kişi var ki? Kişiliğini yakından tanıdıkça beğenim katlanarak arttı. Çok sahici, çok iyi kalpli, özenli, eğlenceli, harika bir insan" ifadelerini kullanmıştı.
İkili aşklarını sürekli dile getirken, bu yıl sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftin ayrılık nedeniyle olarak birçok iddia ortaya atıldı. En çarpıcısı ise; 'Serenay Sarıkaya' söylentisiydi...
Ünlü komedyenin, Serenay Sarıkaya ile görüşmesi üzerine kıskançlık krizine giren Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
Yılmaz ise iddiaları, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" ifadeleriyle yalanladı.
KARAN BEBEK DÜNYAYA GELDİ, SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti.
Çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya geldi.
Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta sonu oğlu Karan ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.
Öte yandan Karan bebek hakkında sosyal medyada birçok yorum yapılmıştı.
İşte o yorumlardan bazıları:
- "Güzel bir bebek olacağını tahmin etmiştik de bu bildiğin yakışıklı adam olmuş yahu!"
- "Babasının kopyası olan yakışıklı bebektir"
- "Bebek dediğin tatlı olur, bu bildiğin yakışıklı"
- "Burak Özçivit'e güncelleme gelmiş"
- "Fahriye, Burak'ın yeni versiyonunu doğurmuş"
- "Ya sen bebeksin bebek! Bu ne karizmatik bakış"
Evcen'in eşi Özçivit ile yaptığı düğün paylaşımı ise 1,9 milyon beğeni almıştı.
RAP'ÇİLERİN DISS SAVAŞLARI
Bu yıl müzik dünyasında hiç şüphe yok ki en çok Rap konuşuldu.
Ezhel, Gazapizm ve Ben Fero gibi isimler, rap müzikte öne çıkan isimler olmaya başlarken, Norm Ender, "Mekanın sahibi" diss'iyle adeta rap dünyasını karıştırdı.
"Birinin Amerikan özentisi rap’e, ‘Dur’ demesi gerekiyordu" sözleriyle, şarkısının ortaya çıkışını özetleyen Ender'e cevap, Ezhel'in LOLO'suyla geldi.
Norm Ender'e başka bir çıkış da, Almanya'da yaşayan Türk asıllı rapçi Killa Hakan, Ezhel, Ceza ve Ben Fero, dörtlüsünden geldi.
Bu şarkının daha önce yapıldığı ve bir diss olmadığını söylense de alevlenen tartışmanın üzerine bu parçanın çıkması atışmayı alevlendirdi.
ZERRİN ÖZER'İN EŞİ DOLANDIRICI ÇIKTI
61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikâh masasına oturdu.
Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğün sonrası mutluluk kısa sürdü.
Zerrin Özer’in, “Kalbimin ve yolumun yoldaşı” dediği Murat Akıncı iddiaya göre dolandırıcı çıktı. Birçok kadın Akıncı tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı.
Zerrin Özer, Akıncı hakkındaki iddialardan sonra ayrılık kararı aldı.
İkilinin boşanma davaları devam ediyor.
HAZAL KAYA İLE ATAY EVLENDİ
Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile şubat ayında nikah masasına oturdu.
Çift geçtiğimiz ay da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.
ENİS FOSFOROĞLU'NDAN ACI HABER
71 yaşındaki oyuncu Enis Fosforoğlu, haziran ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Fosforoğlu Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
FAZIL SAY İLE ECE DAĞISTANLI EVLENDİ
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentinde evlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.
EBRU ŞALLI İLE UĞUR AKKUŞ EVLENDİ
Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş evlendi.
Çift, Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.
MÜGE BOZ İLE CANER ERDENİZ DÜNYA EVİNE GİRDİ
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, Barselona'da evlendi.
Çift, Bercelona'daki Türk konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Vina, kasım ayında doğdu.
NUSRET ÇALIŞANLARIYLA DAVALIK OLDU
İşletmeci Nusret Gökçe, New York'taki mekanında çalışan elemanlarıyla mahkemelik oldu.
Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş ‘Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı’ iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açtı.
Mahkeme de Nusret'e 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etti.
New York Daily New Gazetesi, Nusret Gökçe’ye dava açan 4 kişiyle konuştu.
Nusret'in eski çalışanları şunları söyledi:
Nusret, New York’taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor. Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu.
Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize ‘Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur’ diye bağırıyordu.
Sürekli izlediği ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu. 1983 yapımı ‘Scarface’in (Yaralı Yüz) başrolünde Al Pacino oynamıştı.
Montana karakteri geldiği yerden daha yükseklere ulaşmak içim iddialı, cesur girişimlerde bulunuyordu. Zirve hırsı yüzünden sürekli suç işliyordu.
ESER YENENLER - BERFU YILDIZ AŞKINDA MUTLU SON
Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi.
Kilyos'ta gerçekleşen kır düğününe sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim katıldı. Çiftin oğulları Kuzey ekim ayında dünyaya geldi.
BOŞANDILAR
2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı.
Karaca ile Odabaş görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi. Ünlü çift, Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.
SÜRPRİZ AYRILIK
2018 senesinde New York’ta evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandı.
Esmersoy, "İlişkimiz artık yürümüyordu" dedi.
Suyabatmaz ise, "Tatsızlıklar başladı mı yürümüyor. Onun dışında ne aldatma ne başka bir şey söz konusu değil. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum o da benim yanımda olur. Ama evlilik zor iş." ifadelerini kullandı.
Berk Suyabatmaz'ın boşandıktan kısa bir süre Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlaması ihanet dedikodularını da beraberinde getirdi.
15 AY EVLİ KALDILAR
Özcan Deniz, 7 buçuk aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan'la sade bir törenle evlenmişti.
15 ay evli kaldıktan sonra Özcan Deniz, haziran ayında boşanma davası açıp çocukları Kuzey'in velayetini istedi.
DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI
Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandı.
KENDİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK
2015 yılında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen çocuk gelin rolünde oynayan Meltem Miraloğlu'nun evlilik kararı magazin gündemini sarstı.
32 yaşındaki Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Patrick isimli bir Amerikalı ile evlendi.
Miraloğlu, "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk." dedi.
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SKANDAL HATA
Şeyma Subaşı, televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra, “Sadece Şeyma” adlı kitabı piyasaya çıkardı.
Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında yer alan ifadeler ise adeta şok etkisi yarattı.
“Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” bölümünde “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesinde bulunuldu.
Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asittir.
Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi. Hidroklorik asitin "hidrolik asit" olarak yanlış yazılması da dikkatlerden kaçmadı.
SANAT DÜNYASININ ACI GÜNÜ
Dizi ve sinema dünyasının önemli oyuncularından Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti.
Ünlüoğlu, Akciğer kanseri sebebiyle 61 yaşında yaşamını yitirdi.
BARTU EVLENDİ
Yalan Dünya, Binbir Gece, Jet Sosyete ve birçok dizide rol alan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, psikolog nişanlısı Merve Özgül ile dünyaevine girdi.
Küçükçağlayan, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı, "Çok partili dönemin kapanışı ve huzurlarınızda The Küçükçağlayans" notuyla duyurdu.
YILDIZ KENTER'İ KAYBETTİK
Yıldız Kenter'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Nişantaşı'nda özel bir hastaneye kaldırılan Kenter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ
Bir süredir kanser tedavisi gören 74 yaşındaki usta sanatçı Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.
Gruda, Yeşilçam'ın birçok filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştı.
DENİZ BAYSAL İLE BARIŞ YURTÇU EVLENDİ
Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından evlendi.
Çeşme'de gerçekleşen düğüne ünlü çiftin yakınları ve dostları katıldı.
DİLBER AY'DAN ACI HABER
Akraba ziyareti nedeniyle Ankara’ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay yaşamını yitirdi.
Doktorlar, kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay’ı hayatta tutmak yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DEVRAN ÇAĞLAR YAŞAMINI YİTİRDİ
Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu.
Marmaris'te son yolculuğuna uğurlanan Çağlar'ın cenazesinde sanat dünyasından hiç kimse yoktu.
YÖNETMEN UMUR BUGAY HAYATINI KAYBETTİ
Yapımcı, yönetmen ve senarist Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti.
Bugay, Şakirin Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
ÜMİT YESİN HAYATINI KAYBETTİ
Ümit Yesin, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Yesin, Şakirin Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
SEREN ŞİRİNCE EVLENDİ
'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, İngiliz Tobias Sutter evlendi.
Beyoğlu’ndaki bir mekanda gerçekleşen düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.
YALÇIN MENTEŞ'TEN ACI HABER
Oyuncu Yalçın Menteş, 12 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat akşamı hayatını kaybetti.
Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde töreni düzenlendi.
SİNAN AKÇIL İLE BURCU KIRATLI BOŞANDI
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 24 Aralık 2018'de Amsterdam'da evlendi.
Çift 6 Eylül 2019'da sürpriz bir şekilde boşandı.
Ancak ikili bir süre sonra aralarındaki buzları eritti.
Akçıl ve Kıratlı'nın tekrar evleneceği konuşuluyor.
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