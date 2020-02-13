Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazananları açıklanmıştı. Bu yıl gerçekleşen yarışmanın ana ödülünü Çinli fotoğrafçı Yongqing Bao ‘Bir An’ isimli fotoğrafıyla kazanmıştı. Büyük ödülün verilmesinden sonra sıra LUMIX Halkın Seçimi Ödülü'ne geldi. 95 ülkeden 45 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın kazananı Sam Rowley oldu. Rowley, Londra metrosunda kavga eden fareleri görüntüledi. Bu kare için 5 gün boyunca istasyonda kaldı. Fotoğrafçı birbirleriyle mücadele eden iki fareyi fotoğraflamayı uzun uğraşlar sonucu çekmeyi başardı. Rowley CNN'ye "Herkes yeraltındaki fareleri biliyor ama daha önce kimsenin onları bu kadar net gördüğünü sanmıyorum" dedi.