Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazananları açıklanmıştı. Bu yıl gerçekleşen yarışmanın ana ödülünü Çinli fotoğrafçı Yongqing Bao ‘Bir An’ isimli fotoğrafıyla kazanmıştı. Büyük ödülün verilmesinden sonra sıra LUMIX Halkın Seçimi Ödülü'ne geldi. 95 ülkeden 45 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın finalistleri duyuruldu. Ana kazananlar jüri heyeti tarafından seçilirken, Halkın Seçimi kazananı bizzat halk tarafından oylanacak. Kalan 25 fotoğraf arasından en çok oyu alıp ödül alacak kişi 4 Şubat 2020'de belli olacak. İşte finale kalan 25 fotoğraf!