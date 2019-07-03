KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın gireceği KPSS sınavına sayılı günler kaldı. Sınav için başvurular 15 Mayıs'ta sona ermişti. 14 Temmuz'da yapılacak sınava az bir zaman kalmasıyla adaylar sınav yerlerini öğrenmek için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte KPSS sınavıyla ilgili tüm detaylar...
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2019 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri 14 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları birinci ve ikinci oturumları 20 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları üçüncü oturumu 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz’da yapılacak. Fakat 2019 KPSS sınavı için sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra adaylar belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak.
Sınavda Uygulanacak Testler
Soru Sayısı
Sınav Süresi
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)
120
130dakika
Eğitim Bilimleri
80
100 dakika
İşletme
40
50dakika
Muhasebe
40
50dakika
İstatistik
40
60dakika
Hukuk
40
50dakika
Kamu Yönetimi
40
50dakika
İktisat
40
50dakika
Maliye
40
50dakika
Uluslararası İlişkiler
40
50dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
40
50dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
75
150dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
75
120 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi(30))
75
120 dakika
20 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır.
Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu
Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu
Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı
verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru
kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara
verilecektir.
20 Temmuz 2019 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45’te sınava
başlayacaklardır.
Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten
sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan
sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test
için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak
Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.
21 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır.
Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak
İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme
Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için
verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak
İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.
SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Bunların dışında;
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