07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 Dünya Kadınlar Kupası 7 Haziran Cuma günü yani bugün başlayacak. Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor. 7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak. İşte Google anasayfasında yer alan Doodle hakkında ayrıntıların devamı...
Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.
GOOGLE'DAN DOODLE
2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK!
15 Mart 2019'da FIFA Konseyi , ilk kez bir FIFA Kadınlar Dünya Kupası turnuvasında video yardımcı hakem (VAR) sisteminin kullanılmasını onayladı . Teknoloji daha önce Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda konuşlandırıldı . Onbeş VAR yetkilisi FIFA tarafından 2 Mayıs 2019'da açıklandı.
2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
2019 Dünya Kadınlar Kupası 7 Haziran Cuma günü başlayacak. Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
KATILIMCILAR, GRUPLAR
24 ülkenin katıldığı turnuvada bu ülkelerden 9’u Avrupa, 6’sı, Amerika, 4’ü Asya, 3’ü Afrika, 2’si Okyanusya kıtalarından. Gruplar şöyle:
A: Fransa, Güney Kore, Norveç, Nijerya
B: Almanya, Çin, İspanya, Güney Afrika
C: Avustralya, İtalya, Brezilya, Jamaika
D: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya
E: Kanada, Kamerun, Yeni Zelanda, Hollanda
F: ABD, Tayland, Şili, İsveç
DÜNYA KUPASI TARİHİ
Tarihteki ilk Kadınlar Futbol Dünya Kupası 1991’de Çin’de düzenlendi. O günden bu yana 4 yılda bir düzenlenen turnuvalara sırasıyla İsveç, ABD, ABD, Çin, Almanya ve Kanada ev sahipliği yaptı.
ABD, 1991, 1999 ve 2015’te şampiyon olarak kupayı en fazla müzesine götüren takım.
Almanya, 2003 ve 2007’de şampiyonluk sevinci yaşarken Norveç 1995’te, Japonya 2011’de şampiyonluğu elde etti.
TURNUVANIN TAKVİMİ
7 Haziran’daki açılış maçı Fransa ile Güney Kore arasında.
Grup maçları 20 Haziran’da tamamlanacak.
Final maçı 7 Temmuz’da Lyon’daki Parc Olympique Lyonnais’de.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!