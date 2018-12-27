27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl monotonluktan çıkma arzunuz çok yükseliyor. Kendinizi adadığınız idealleriniz dönüşüyor. Yaratıma engel olan alışkanlıkları bırakırken, üretme ihtiyacınız artıyor. Bağımsızlık artarken, lider vasıflarınız gelişiyor. Kendinizi ifade ederken sert söylemlere başvurabilirsiniz. Otorite ile sorun yaşayabilir, sürekli ortam değişikliği arzulayabilirsiniz.
Danışmanlık alacağınız, hayatınıza yöne veren önemli insanlarla tanışabilirsiniz. Bilge tutumlarınız artarken, yurtdışı ve yabancı diller ile ilgili meraklarınız artıyor. Maceraya atılma, farklı yerler görme ve dünyayı anlama ihtiyacınız mart ayına kadar yüksek. Günlük rutinlerinizde düzen arzunuz artıyor. Uzlaşma ve adaptasyon sizin için önem kazanıyor.
Sizi kısıtlayan insanlardan, iş ve olaylardan uzaklaşıyorsunuz. Hayatınızı etkili biçimde planlama ve tasarım kabiliyetiniz gelişiyor. İşleri yoluna koyarken daha sabırlı olacaksınız. Bu yıl sağlıklı beslenme, rutin dahilinde spor yapmak sizin için önemli. İçsel özgürlük önem kazandıkça madde ile olan ilişkiniz rahatlıyor.
Hayatın madde ve mana taraflarını dengeleme ihtiyacınız artıyor. Sene boyunca duygusal ve maddesel bağımlılıklardan kurtulmak için imkanlar gelişecektir. Ego çatışması yaşadığınız durumlarda net ve objektif bakış açısı geliştirmek her zamankinden daha önemli. Bu yıl yaşayacağınız değişimler önümüzdeki yıllarda kimliğinize yansıyacak ve sizi olgun, şefkatli ve özverili idealleri olan yaratımlara sevk edecektir.
SAĞLIK: Sağlık evinizde yer alan ağır gezegenler nedeniyle hassasiyetler olası. Bu dönemde açığa çıkan rahatsızlıkları kronikleşmeden çözmek önemli. Ruh-beden dengesini korumak ve beslenmeye çok dikkat etmek gerekir. Dolaşım sorunları, kronik tansiyon, kalp, kalıtımsal rahatsızlıklar açığa çıkabilir. İmmun sistem düşebilir, enfeksiyon hastalıklarına açıklık artabilir.
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