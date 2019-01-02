Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi'nin internet sitesinde, ABD-Meksika sınırında hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin bir rapor yayınlandı.

AA'nın haberine göre raporda, geçen yıl sınırı geçerken veya geçtikten sonra hayatını kaybeden toplam göçmen sayısının 376 olduğu kaydedildi.



138 KİŞİNİN CİNSİYETİ TESPİT EDİLEMEDİ

Bu kişilerden 138'inin yaşının ve cinsiyetinin tespit edilemediği belirtilen raporda, geri kalan rakamın da 214'ünün erkek, 20'sinin kadın ve 4 kişinin de çocuk olduğu bildirildi.

ABD Federal hükümetinin hala kısmen kapalı olması nedeniyle verilerin 21 Aralık'tan sonra güncellenmediğine dikkat çekildi.

Sitede, 2018 içinde Amerika kıtası genelinde kötü şartlar nedeniyle göç ederken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 512 olarak belirlendi.