2018, sinema için nasıl geçti?

İlk önce Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'ın dile getirdiği sinema biletlerinin patlamış mısır promosyonuyla satılması sorunu, 2018'in son haftasına damgasını vurdu. Yapımcılarla Türkiye'nin en büyük sinema zincirine sahip olan Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlık 2018'in son haftasında iyice büyüdü.

Yapımcılar, Mars Cinema Group'a 'Bilet ücretlerine zam yapıyorsunuz, bizim paylarımız aynı kalıyor. Adalet istiyoruz' ve 'Patlamış mısırlı kampanyalı bilet satmanızı istemiyoruz' dedi. Demeye de devam ediyorlar.

Yılmaz Erdoğan, kampanyalı bilet uygulamasına tepki olarak 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini 1 Ocak'tan ileri bir tarihe erteledi.

Mars Cinema Group ise yapımcıların bu iki talebine 'HAYIR' dedi. Demeye de devam ediyor.

Bu konuda ilk adımı BKM atarak Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini erteledi.

Film, anlaşmaya varıldığı takdirde taktirde Mars Cinema Group'un salonlarında, anlaşma sağlanamazsa başka sinema salonlarında gösterime girecek.

Ne var ki yapımcılar ile Mars Cinema Group'un anlaşması pek olası değil.

'SADECE KOMEDİ FİLMİ GÖSTERMEK İSTEMİYORUZ'

Öyle ki, Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Aslı Irmak Acar ile geçtiğimiz perşembe günü buluşup bu konuyu konuştuğumda "Filmler hakkındaki karar yapımcıların kendilerine ait. Bize vermezlerse başka yapımcıların da filmleri var" dedi. Acar, aynı zamanda "Biz sadece komedi filmi göstermek de istemiyoruz. Ülkenin kültür ve sanatına katkıda bulunacak filmleri de salonlarımızda göstermek istiyoruz" diyerek yüksek gişeli filmlerin - ki onların çoğu komedi filmi - yapımcılarıyla aralarındaki anlaşmazlıkta geri adım atmayacaklarını söyledi.

Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Aslı Irmak Acar, yaptığımız röportajda kampanyalı bilet uygulamasından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Yapımcılar, şimdilerde bu sorunu çözerek filmlerini izleyiciyle en iyi şekilde nasıl buluşturma konusunda harıl harıl çalışıyor.

O konuda nasıl olsa bir çözüm bulunacak.

Yapımcıları aslında daha büyük bir sorun bekliyor.

Öyle ki yıllardır sinsi bir virüs gibi sinema sektörünü kemirmesine rağmen hiç kimse 'Bu virüsü nasıl yok ederiz?' demedi. O virüs vücudu baştan aşağı sarmış durumda ama hâlâ bir önlem alınmadı.

O virüs, sevimsiz bir misafir gibi kapıya dayanıp var gücüyle tokmağı çalmaya başladı.

Kapıyı kırıp içeri girmesine de ramak kaldı.

O virüs: SEZONUN SIKIŞMASI...

Türkiye'de sinema sezonu eylül de başlayıp - mayıs başında sona eriyor.

Yaz aylarında korku filmlerinden başka bir Türk yapımını sinema salonunda izlemek mümkün değildir.

Yapımcılar şöyle düşünüyor; 'İzleyiciler, yaz aylarında tatildeler. Ayrıca kapalı alanlara girmek istemezler. Filmlerin gişesi büyük risk taşır.'

Bu nedenle filmlerini yaz aylarında gösterime çıkarmak istemiyorlar.

Hal böyle olunca da sinema sezonu 9 ay içine sıkışıp kaldı.

Başlarda bir sorun yoktu.

Çünkü film sayısı az olduğu için filmlerin birbirlerinin önünü kesmesi söz konusu değildi.

2018'de Türk filmlerinin izleyici sayısı önceki yıla oranla 3 milyon 310 bin 628 kişi arttı.

2005'de Türk filmi sayısı 44'dü.

2018'de ise 219..

2005'te ay başına 5 film düşüyordu. Neredeyse hafta 1 film...

2018'de ise ay başına 25 film düştü. Hafta 6 film...

Bu hesap sadece Türk filmleri için.

İşin içine bir de yabancı filmler girince yapımcılar için salon bulmak Kaf Dağı'nda Anka Kuşu bulmaktan daha zor bir hale geliyor.

2005'de yerli - yabancı film sayısı 355'ti.

2018'de ise 633...

Bu rakamlara bakacak olursak sinema sezonunun yaz aylarına yayılması, bütün bir yılı kapsaması artık bir tercih meselesi değil zorunluluk haline geldi.

TÜRK FİLMLERİNE NE KADAR İLGİ GÖSTERİLDİ?

Bu iki olumsuz konunun ardından 2018'in Türk filmleri için nasıl geçtiğini şöyle özetleyebiliriz; bütün olumsuzluklara rağmen Türk filmleri için kesilen bilet sayısı 2017'e oranla 3 milyon 310 bin 628 arttı.

Komedi filmleri, 2018'de de izleyicinin baş tacı oldu.

2018

Film Sayısı: 219

Toplam İzleyici Sayısı: 43 milyon 428 bin 66

Toplam Hasılat: 533 milyon 750 bin 483 TL

Film Başına İzleyici Sayısı: 198 bin 301

Film Başına Hasılat: 2 milyon 437 bin 216 TL

Bilet Ortalaması: 12,19 TL



2017

Film Sayısı: 192

Toplam İzleyici Sayısı: 40 milyon 325 bin 495

Toplam Hasılat: 473 milyon 617 bin 957 TL

Film Başına İzleyici Sayısı: 210 bin 28

Film Başına Hasılat: 2 milyon 466 bin 760 TL

Bilet Ortalaması: 11,74 TL

YABANCI FİLMLERE NE KADAR İLGİ GÖSTERİLDİ?

2018'de yabancı filmlere gösterilen ilgide büyük bir düşüş söz konusu. Film sayısı 68 yapımla artarken izleyici sayısı 5 milyon 726 bin 154 düştü.



2018

Film Sayısı: 414

Toplam İzleyici Sayısı: 25 milyon 136 bin 945

Toplam Hasılat: 342 milyon 96 bin 370 TL

Film Başına İzleyici Sayısı: 60 bin 717

Film Başına Hasılat: 826 bin 319 TL

Bilet Ortalaması: 13,6 TL



2017

Film Sayısı: 346

Toplam İzleyici Sayısı: 30 milyon 863 bin 99

Toplam Hasılat: 397 milyon 155 bin 267 TL

Film Başına İzleyici Sayısı: 89 bin 199

Film Başına Hasılat: 1 milyon 147 bin 847 TL

Bilet Ortalaması: 12,86 TL



Erkan Can, 2018'de gösterime giren 8 filmde rol alarak eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.

2018'in yerli - yabancı olarak tüm tablosuna bakacak olursak 2017'ye göre toplam izleyici sayısı 2 milyon 415 bin 526 daha düşük gerçekleşti.

2017'de toplam izleyici sayısı 71 milyon 188 bin 594 kişiydi. 2018'de ise toplam izleyici sayısı 68 milyon 773 bin 68 kişi.

İzleyici sayısı bir yıla oranla - % 3,4 düşüklük gösterdi.

2018'deki ortalama bilet fiyatları 2017'ye oranla 0.48 TL artarak 12.71'e yükseldi.

İLK 10'DA TEK YABANCI FİLM

2018'de en çok izlenen 10 film arasında sadece 1 yabancı film bulunuyor.

'Avengers: Sonsuzluk Savaşı'...

Biyografik türündeki 'Müslüm', 6 milyon 229 bin 522 kişiyle en çok izlenen film oldu. 2018'de ilk 10'da Türk yapımı 7 komedi, 1, biyografi, 1 animasyon filmi yer aldı.

Murat Şeker, yönettiği iki filmi de 2018'de giren tek yönetmen.

EN ÇOK FİLMİ BKM ÇIKTI

2018'de gösterime en çok film çıkaran şirket BKM oldu.

Komedi: 8

Dram: 2

Gerilim: 1

Animasyon 1

BKM, toplam 12 filmle sinema sektörünün öncüsü olmaya devam etti.





2 milyon 235 bin 617 bilet kesilen 'Yol Arkadaşım 2', BKM'nin 2018'de en çok izlenen filmi oldu.

Murat Aslan'ın yazıp yönettiği, 70 yaşındaki Pier'in, beynindeki tümörün büyümesiyle ötanazi kararını alması ve Asya adındaki bir bakıcıyla tanışması sonrası yaşananların anlatıldığı 'Asya', 2018'in en az izlenen filmi oldu. 'Asya' için toplam 3 bilet kesildi.









