2012, 13 Kasım 2009'da ticari başarısı için piyasaya sürüldü ve 200 milyon dolarlık bir üretim bütçesine karşı dünya genelinde 769 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek 2009'un en yüksek beşinci hasılat filmi oldu. Film eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı. Görsellerine övgü ile söz edildi ama senaryosuna eleştiriler ile karşılaştı.
2012 FİLMİ KONUSU NEDİR?
2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera.
Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012’de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık.
Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.
2012 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
2012, Roland Emmerich tarafından yönetilen 2009 ABD yapımı bir felaket filmidir. Filmin başrol oyuncuları John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Danny Glover, Thandie Newton ve Woody Harrelson'dır. Bilimkurgu, aksiyon, macera ögelerini içerir.
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