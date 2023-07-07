Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        20.000 TL ödemek istemeyenler için son çıkış! 6091 TL ödemeye çalışanlar e-Devlet'i kilitledi!

        Gelen son dakika haberlerine göre yurtdışından gelen telefonların pasaport kayıt ücreti de 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Henüz fiyat 20.000 TL olmamışken ödemeyi eski fiyattan yapmak isteyen vatandaşların yoğun olması sebebiyle e-Devlet'e girişte sıkıntılar yaşanmaya başladı.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:38
        • 1

          Bugün gelen son dakika bilgilerine göre yurtdışından alınan telefonların Türkiye için pasaporta kayıt ücretleri 20.000 TL oldu. Eski ödemeden IMEI kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bir anda e-Devlet'e akın etmesiyle, sistem kilitlendi.

        • 2

          e-DEVLET KİLİTLENDİ

          Gelen zam haberlerinden sonra 6 bin TL üzerinden IMEI kayıt işlemini tamamlamaya çalışan vatandaşların yoğunluğu sebebiyle e-Devlet kilitlendi.

        • 3

          SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

          Zam haberinin gelmesinin ardından saatlerdir IMEI kayıt işlemini tamamlamaya çalışan vatandaşlar, Twitter üzerinden: "Bu kadarı gerçekten çok fazla", "Saatlerdir kayıt işlemi yapmaya çalışıyorum", "Sürekli hata veriyor", "Şimdi e-Devlet'e gidiyorum" gibi yorumlar yaptı.

        • 4

          IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          Yurt dışından getirilen telefon için 6091 TL IMEI kaydı ödemesi gerçekleştiriyordu. Fakat Resmi Gazete'de yayımlanan son karar ile birlikte IMEI pasaport kayıt ücreti 20.000 TL oldu.

        • 5

          IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

          Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden kayıt işleminin tamamlanması gerekiyor. Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanmalı ve sonrasında harç ücreti yatırılarak sayfa üzerinden gerekli bilgiler doldurulmalıdır.

        • 6

          IMEI ÖDEMESİ NEREYE, NASIL YAPILIYOR?

          IMEI kayıt ücreti 20 bin TL internet vergi dairesi veya Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası aracılığıyla ödenebiliyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zampuan!
        Zampuan!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!