200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor

Beyoğlu Kültür Yolu´nun bir parçası olarak kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için Karaköy Zürafa Sokak´taki 200 yıllık genelevler 6 aylık çalışmalar neticesinde yıkıldı. Yıkım sırasında alanda bulunan sinagog, kilise ve hamam gibi tarihi yapılar görünür hale geldi.
Çalışmalardaki son durumu anlatan ve bu tarihi yapıların ne olacağına ilişkin bilgi veren Beyoğlu Belediyesi´nin Etüt Proje Müdürü Yusuf Soyuer, "Çalışmalar 6 ay önce başladı. Mülk sahipleri tarafından yıkımın gerçekleşmesi için Anıtlar Kurulu´na başvuruldu. Yıkım kararları alınınca 31 bina yıkıldı.