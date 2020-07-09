200 yıllık ABD'li dev iflas etti

Alper Öcal aocal@haberturk.com

Küresel ekonomiyi sarsan salgını ABD'nin en eski ve en en prestijli perakendecilerinden olan 200 yıllık Brooks Brothers'ı da vurdu.

1818 yılında kurulan ve 40 ABD Başkanı'nın yanı sıra pek çok üst düzey yöneticiyi giydirmesiyle bilinen perakendeci Brooks Brothers iflas etti.

Mayıs ayında piyasadan 20 milyon dolar borçlanan şirket, "Chapter 11" kapsamında mahkemeye başvurup iflas koruma isterken, iflas sürecinde işletmenin operasyonlarını desteklemek ve şirketin satışını sağlamak iki kreditörle 75 milyon dolarlık DIP finansmanı için anlaştı.

Geçen yıl 991 milyon dolarlık ciro yapan şirket, bunların yüzde 20'sini internet üzerinden gerçekleştirmişti. Brooks Brothers, perakendeciliğin yanı sıra United Airlines, Macy's, Netjets gibi şirketlerle toptan üniforma anlaşmalarına da sahip.

Şirketten yapılan açıklamada, "Geçen yıl boyunca Brooks Borthers yönetimi ve finansal ve hukuki danışmaları şirketin geleceği için satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirmektedir. Bu süreçte Covid-19 işlerimiz üzerinde yıkıcı etkiye sahip oldu." denildi.

ABD medyasında Brooks Brothers'ın için pek çok alıcı olduğu ancak bunların çoğunun markayı daha az mağaza ile almak istediği belirtiliyor.

Dünya genelinde 500'den fazla mağazası olan ve 4 bin 25 kişi çalıştıran Brooks Brothers 51 Kuzey Amerika mağazasını kapatma kararı aldı ve sayının 250'yi bulabileceği belirtiliyor.

Satış mağazalarının yanı sıra üretim atölyeleri de kapatmalardan etkilenecek. 15 Ağustos itibarıyla takım elbise, kravat ve gömlek üretiminin yüzde 7'sinin yapıldığı Massachusetts, Kuzey Carolina ve New York'ta bulunan tesisler kapatılacak.

FİRMALAR BİRER BİRER KÜÇÜLÜYOR

Koronavirüs salgını ekonomileri bir süre kapatıp talebi düşürürken başta havayolları, motorlu taşıtlar sanayi, perakende ve lüks tüketim şirketleri olmak üzere dünya devi markalar da zor günler geçiriyor.

Araç kiralama şirketi Hertz ve kamyon işindeki Comcar iflas etti. Nissan, ABD'de kapanabileceğini belirtiyor. Emirates iş gücünde yüzde 30 azalmaya gidiyor.

Pandemi boyunca 15 bin mağazanın kapanması beklenirken Zara bin 200, La Chapelle 4 bin 391, Starbucks 400 mağazasını kalıcı olarak kapattığını duyurdu. Nike işten çıkarmalarda ikinci dalgaya başlayacağını açıkladı. Victoria's Secret iflas ederek el değiştirdi. Chanel, Hermes, Patek Philippe, Rolex üretimini durdurdu. Airbnb 12 yıllık emeklerinin 6 ayda mahvolduğunu açıkladı.

Koronavirüs öncesi yüzde 3 ile tüm zamanların en düşük işsizlik oranına sahip olan ABD'de virüs sonrası 45 milyonun üzerinde istihdam eridi ve işsizlik tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 25'i aştı.