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42 yıl önce ABD'de kurulan ve dünyanın dört bir yerinde kadın giyimi ve güzellik ürünlerinin satışı yapılan Victoria Secret markası satılıyor.

Ülkenin en büyük 500 şirketinden biri olan L Brands çatısı altında faaliyet gösteren Victoria's Secret'ın kontrolünün bir özel sermaye şirketine devredileceği belirtildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Sycamore Partners isimli fon, son dönemde finansal açıdan zor dönemden geçen Victoria's Secret için 1.1 milyar dolar ödeyerek şirketin yüzde 55 hissesini ve dolayısıyla kontrolünü alacak. İşlemin ardından Victoria's Secret'ın şirket yapısı da değişecek. L Brands'in ayrı bir şirkette yüzde 45 hisseyi tutması bekleniyor.

Öte yandan kaynaklar, 50 yılı aşkın süredir perakende ve moda devinin başında bulunan ve yüzde 17 hisseye sahip CEO Leslie Wexner'in de görevden ayrılacağını ancak yönetim kurulundaki yerini koruyacağını belirtti.

70'lerde erkeklerin kadın iç giyim ürünleri alması için kurulan ancak başarılı olmayan konsept sonrası Victoria's Secret 1982 yılında Wexner'in kontrolüne geçmişti.

Victoria's Secret'ı tekrar bir kadın markasına dönüştüren Wexner'ın yönetiminde şirketin satışları 1990'ların başında 1 milyar doları aştı. Victoria's Secret melekleri, sıra dışı defileleri ve şovlarıyla pazardaki imajı ve payı gittikçe büyüyen marka, Sharen Jester Turney'in CEO koltuğuna oturmasıyla 2006 yılında 7.7 milyar dolarlık satışa ulaştı.

Turney'in 2016 yılında görevden ayrılmasıyla birlikte marka düşüşe geçmiş ve mağaza kapatmalara başlamıştı.