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200 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının ikinci yılı

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Ancak patlamanın ikinci yılında, soruşturmada hala ilerleme kaydedilemiyor.

04.08.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 5.6 büyüklüğünde bir depreme eşit olduğu söylenen patlama, 250 kilometre uzaktaki Kıbrıs'tan da hissedilmişti.

  • Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın büyük bir bölümünü yok eden patlamaya 6 yıldır limandaki depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

  • Lübnan ekonomisinde büyük öneme sahip olan Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama sonrası halk da büyük zarara uğramıştı. Vali Abbud, Beyrut'taki patlamanın zararını 3 ila 5 milyar dolar olarak açıklamış ancak daha sonrasında zararın 15 milyar doları aştığı belirtilmişti.

  • Al Jazeera'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler ve üst düzey sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni Beyrut patlamasının ikinci yılında uluslararası bir soruşturma yapmaya çağırdı. Ancak patlamaya ilişkin soruşturmada Aralık 2021'den bu yana ilerleme sağlanamadı.

  • 6 Birleşmiş Milletler yetkilisi geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, yaşanan patlamanın nükleer sebeplerden olmadığını gösteren pek çok kanıtın olduğunu, fakat nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlatılmadığını ifade etti.

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