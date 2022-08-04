Lübnan Yüksek Yargı Konseyi tarafından başmüfettiş görevine 20 Şubat 2021'de yargıç Tarek Bitar atanmıştı. Bitar, soruşturmayı yönetirken siyasi engellerle karşılaşmıştı.

Dosyada adı geçen kişiler, Meclis'te dokunulmazlıklarının bulunması veya arkalarındaki güçlü siyasi partilerin desteği nedeniyle ifade dahi vermedi.

Hakkında sürekli davalar açıldığını ve bunların hepsinin siyasi hedeflerinin bulunduğunu hatırlatan Bitar, "Hiç kimse benden kurtulamaz ya da beni aşağıya çekemez" diyerek sürecin takipçisi olacağını belirtti.