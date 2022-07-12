20 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

DHA

Batmanlı Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 yıl önce Mecit Öğe´nin (52) İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davası, kentte 3 bin kişinin katılımıyla verilen yemekte barışla sonuçlandırıldı.

İstanbul´da Mecit Öğe´nin öldürülmesiyle başlayan kan davası, Batman´da 20 yıl sonra Öğet ve Gün ailelerinin barışmasıyla son buldu. Kentte, bir düğün salonunda verilen barış yemeğine kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişi katıldı. İki aile arasında barışı sağlayan bölgenin tanınan isimlerinden Şeyh Selman Bağdu ve iş insanı Kenan Konaç´a, düğün salonunda aileler ile bazı STK temsilcileri de şahitlik etti. Verilen barış yemeğinde Öğet ve Gün ailelerinin fertleri de yer aldı.





"BİZE DÜŞEN BARIŞ ORTAMINA KATKI SUNMAKTIR"

Burada konuşan Şeyh Selman Bağdu, Kurban Bayramı´nın son gününde iki aileyi barıştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Bağdu, "Bölgede barışı sağlamak kolay olmadı. Üç gün önce Yontukyazı Köyü´nde kimsenin tasvip etmediği büyük bir olayla karşılaştık. O feci olayda can kaybının olmaması sevindiriciydi. Bugün de aralarında husumet olan iki aileyi barıştırmak için buradayız. Öncellikle bu barış ortamını sağlayan Öğet ve Gün ailelerinin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Böylesi zamanlarda bize düşen barış ortamına katkı sunmaktır" dedi.