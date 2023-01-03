Saddam'ın yakalandığı an ilk duyduğu sözler

ABD'de Bir donanma gazisinin Danger Close adlı podcast yayınında konuşan Holland, Irak'ın devrik lideri Saddam'ın yakalanışına dair daha önce hiç duyulmamış detayları anlattı.

Sunucu Carr, Hüseyin'in saklandığı küçük kasaba Ad-Dawr'daki 2003 görevi hakkında soru sormadan önce, "Bunun hakkında konuşup konuşamayacağımızı bilmiyorum" dedi. Ardından Holland, bir çiftliğin yakınındaki küçük bir saklanma alanında bitkin Saddam'ı nasıl bulduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak yanıt verdi.

"OLDUKÇA DÖVÜLDÜ"

Holland, Hüseyin'in yakalanması sırasında nasıl davrandığına dair daha fazla ayrıntı vermeden önce "Oldukça dövüldü" diye konuştu.

Holland, Saddam'ın ilk sözlerini İngilizce olarak söylediğini beliirtirken "Irak'ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu söyledi ve bunu İngilizce olarak söyledi. Biz de 'O geçti' dedik" diye konuştu.