20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili önemli bir son dakika kararı alındı. İşte ayrıntılar...

TOPLU TAŞIMADA SON DAKİKA KARARI

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.