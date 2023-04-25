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20 Nisan hangi burç? 20 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? soruların cevapları detaylarıyla yazı içerisinde…

20 Nisan Hangi Burç?

Astrolojiyle ilgilenenler burçların yorumlarını, kişilik özelliklerini ve hangi tarihler hangi burçlara denk geliyor, biliyordur. Ama yine de son zamanlarda merak edilen burçların başında Koç geliyor.

21 Mart ve 20 Nisan arasını kapsayan Koç burcu liderci kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Yani 20 Nisan burcu ne sorusunun cevabı da Koç oluyor. Burcun özelliklerine geçmeden yükselen burçlardan da bahsetmek gerekiyor.

Aslında yükselen burçlar tamamen doğum saatlerinizle alakalı olarak değişiyor. Eğer tam olarak doğum saatinizi ve dakikanızı biliyorsanız doğum haritanızı net bir şekilde oluşturabilirsiniz.

20 Nisan 08:00’da doğanlar İkizler, 09:30’da doğanlar da Yengeç yükselenine sahiptir. Bu sebeple hem Koç burcunun özelliklerine hem de yükselen burcunuzun özelliklerine bakabilirsiniz. Öncesinde de 20 Nisan yükseleni nedir, bunu öğrenmelisiniz.

20 Nisan Burcu Özellikleri Neler?

Koç burcu aslında Zodyak grubunun ilk burcu olarak biliniyor. Bu sebeple lider ve yönetici ruha sahip kişiler olarak özellikleri baskın çıkar. Buna ek olarak ateş grubundadır ve karşıt burçları da Terazi’dir. Genelde Terazi burcu olan kişilerle çok fazla anlaşamazlar. Uğurlu günleri Salıdır ve uğurlu sayıları da 9’dur. Koç’un yönetici gezegeni ise Mars’tır.

Şimdi gelelim detaylara:

20 Nisan burcu kadını nasıl olur?

- Koç burcu kadını tutkulu ve idealisttir

- Ne istiyorlarsa onu yaparlar ve sonuna kadar yılmadan devam ederler

- İlişkilerinde kıskanç yapıları vardır. Bu yüzden de bazen zorlanabilirler

- Gezmeyi ve macerayı severler

- Onlarla iyi geçinebilirseniz size desteklerini asla esirgemezler. Her konuda yanınızda olurlar.

20 Nisan burcu erkeği ise kural tanımazlar ve rahat olmayı severler.

- Kadınlarda görüldüğü gibi erkeklerde de kıskançlık fazlasıyla mevcuttur.

- Araştırmacı yönleri vardır. Merak ettikleri konuları araştırırlar ve bütün detaylarını da öğrenirler.

- Bağımsız kişilikleri vardır ve bu sebeple de sürekli sevilmek isterler.

20 Nisan burcu yorumu da genelde Koç kadınlarının ve erkeklerinin karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmeleri gerektiği yönündedir. Eğer bunu yapabilirlerse onları güzel bir hayat bekliyor. Aynı zamanda astrologlar günlük yorumlar yaparken her zaman incelemelerini tamamlarlar ve ona göre yönlendirici yorumlarda bulunurlar. Düzenli burç yorumu takibi yapıyorsanız çoğunun da doğru olduğunu görebilirsiniz.

20 Nisan'da Doğan Türk ünlüler ve futbolcular

Burç yorumlarına ek olarak 20 Nisan doğumlu Türk ve yabancı ünlüler de merak ediliyor ve araştırılıyor.

O yüzden Türk ve yabancı ünlüleri burada bulabilirsiniz:

- Mahmut Cevher, Türk oyuncu

- Haluk İmga, Bürokrat

- Galip Tekin, Türk çizgi romancı

- Bedük, Türk müzisyen

- Abdullah Kiğili, İş insanı

- Yılmaz Onay, Türk yazar ve çevirmen

20 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

- Carmen Electra, Amerikalı model

- Andy Serkis, İngiliz Aktör

- Lu Han, Çinli şarkıcı ve oyuncu

- Takuma Arano, Japon futbolcu

Bu isimler önemlidir. Özellikle de burçlarla ilgilenenler ve bu alanda uzmanlık isteyenler, mutlaka bilmeli. 20 Nisan Koç burcunun son günüdür. Bu sebeple de burçların hangi tarihleri kapsadığını ve sonrasında da sırayla hangi burçların geldiğini öğrenebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos