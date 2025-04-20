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        Haberler Bilgi Gündem 20 Nisan 2025 son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi?

        Ege'de peş peşe deprem! 20 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, her gün yerin farklı katmanlarında ve çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Çoğu zaman vatandaşlar tarafından hissedilmeyen bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilerek kamuoyuna duyuruluyor. 20 Nisan 2025 Pazar günü de ülkenin birçok bölgesinde depremler meydana geldi. Peki, gün içerisinde hangi bölgelerde sarsıntı yaşandı? İşte, 20 Nisan 2025 tarihine ait güncel deprem verileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:23
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        • 1

          Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık sismik hareketlilikle karşı karşıya kalıyor. Ülkenin dört bir yanında her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana gelirken, bu hareketlilik AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. 20 Nisan 2025 Pazar günü de birçok farklı noktada depremler kaydedildi. Peki, son deprem nerede oldu, şiddeti ne kadardı? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 20 Nisan 2025 tarihli güncel deprem listesi ve detayları…

        • 2

          EGE DENİZİ SALLANDI

          Ege Denizi'nde saat 01.13'te, 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.22 kilometre altında kaydedildi.

          Ege Denizi'nde saat 09.22'de 3.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu. Deprem yerin 18.21 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          ADIYAMAN'DA DEPREM

          Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 03.08'de meydana gelen deprem yerin 13.15 kilometre altında yaşandı.

        • 4

          KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

          Kütahya'nın Simav ilçesinde sıralı depremler yaşandı. Saat 00.13 ile 06.00 arasında 16 deprem oldu. Kaydedilen depremlerin büyüklüğü 2.5 ile 3.3 arasındaydı.

        • 5

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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