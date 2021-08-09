Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 20 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 20 plaka hakkında...

20 NERENİN PLAKASI?

20 Denizli şehrinin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 15. sıradaki şehir Denizli'dir. Hem merkez hem de içi olarak 20 rakamı plaka şeklinde kullanılmaktadır Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 20 ise bu araç Denizli iline kayıtlı bir plakadır.

DENİZLİ İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) DENİZLİ 20 A 0001 A 9999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 AC 001 AZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 DA 001 DZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 E 0001 E 9999 ÇAMELİ M.MD. 20104 DENİZLİ 20 EA 001 EZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 FA 001 FZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 G 691 G 705 ÇAMELİ M.MD. 20104 DENİZLİ 20 G 901 G 915 ÇAMELİ M.MD. 20104 DENİZLİ 20 HA 001 HZ 999 TAVAS V.D. 20262 DENİZLİ 20 K 0001 K 9999 KALE M.MD 20108 DENİZLİ 20 KA 001 KZ 999 ACIPAYAM V.D. 20261 DENİZLİ 20 LA 001 LZ 999 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 M 0001 M 9999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 MA 001 MA 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 NA 001 NZ 999 ÇAL V.D. 20264 DENİZLİ 20 PA 001 PZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 RA 001 RZ 999 BULDAN V.D. 20263 DENİZLİ 20 S 0001 S 9999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 SA 001 SZ 999 SARAYKÖY V.D. 20260 DENİZLİ 20 T 0001 T 9999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 TA 001 TZ 999 GÜNEY M.MD 20107 DENİZLİ 20 UA 001 UZ 999 ÇARDAK M.MD 20105 DENİZLİ 20 VA 001 VZ 999 SERİNHİSAR M.MD 20114 DENİZLİ 20 YA 001 YZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 ZA 001 ZZ 999 ÇINAR V.D. 20202 DENİZLİ 20 Özel 750 Özel 751 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 AHMET ÇOBAN 701 AHMET ÇOBAN 701 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 İSMET ÖZASLAN 701 İSMET ÖZASLAN 701 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 RAMAZAN BULUT 701 RAMAZAN BULUT 701 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 TALAT KAVAS 701 TALAT KAVAS 701 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 NADİR ELBASAN 702 NADİR ELBASAN 702 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 NADİR ELBASAN 703 NADİR ELBASAN 703 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 İSMET BULUT 703 İSMET BULUT 703 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 MEHMET BULUT 704 MEHMET BULUT 704 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 HASAN BULUT 706 HASAN BULUT 706 ÇİVRİL V.D. 20265 DENİZLİ 20 ADNAN BULUT 707 ADNAN BULUT 707 ÇİVRİL V.D. 20265