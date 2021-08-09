Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Nedir 20 nerenin plakası? 20 plaka neresi, hangi ilin? 20 plakalı şehir ve ilçe kodları

20 nerenin plakası? 20 plaka neresi, hangi ilin? 20 plakalı şehrimiz ve ilçe kodları

Türkiye'de her şehir kendisine özel bir sayı ile numaralandırılmaktadır. Vatandaşlarımız yaşadıkları ilin dışındaki plakaların hangi şehre ait olduğunu merak ediyor. 20 plaka neresi, hangi şehrin? Sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar soruyor; 20 nerenin plakası? İşte 20 plakalı ilimiz...

09.08.2021 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
20 nerenin plakası? 20 plaka neresi, hangi ilin? 20 plakalı şehir ve ilçe kodları

Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 20 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 20 plaka hakkında...

20 NERENİN PLAKASI?

20 Denizli şehrinin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 15. sıradaki şehir Denizli'dir. Hem merkez hem de içi olarak 20 rakamı plaka şeklinde kullanılmaktadır Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 20 ise bu araç Denizli iline kayıtlı bir plakadır.

DENİZLİ İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)
DENİZLİ

20

 A 0001 A 9999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 AC 001 AZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 DA 001 DZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 E 0001 E 9999 ÇAMELİ M.MD.

20104
DENİZLİ

20

 EA 001 EZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 FA 001 FZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 G 691 G 705 ÇAMELİ M.MD.

20104
DENİZLİ

20

 G 901 G 915 ÇAMELİ M.MD.

20104
DENİZLİ

20

 HA 001 HZ 999 TAVAS V.D.

20262
DENİZLİ

20

 K 0001 K 9999 KALE M.MD

20108
DENİZLİ

20

 KA 001 KZ 999 ACIPAYAM V.D.

20261
DENİZLİ

20

 LA 001 LZ 999 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 M 0001 M 9999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 MA 001 MA 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 NA 001 NZ 999 ÇAL V.D.

20264
DENİZLİ

20

 PA 001 PZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 RA 001 RZ 999 BULDAN V.D.

20263
DENİZLİ

20

 S 0001 S 9999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 SA 001 SZ 999 SARAYKÖY V.D.

20260
DENİZLİ

20

 T 0001 T 9999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 TA 001 TZ 999 GÜNEY M.MD

20107
DENİZLİ

20

 UA 001 UZ 999 ÇARDAK M.MD

20105
DENİZLİ

20

 VA 001 VZ 999 SERİNHİSAR M.MD

20114
DENİZLİ

20

 YA 001 YZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 ZA 001 ZZ 999 ÇINAR V.D.

20202
DENİZLİ

20

 Özel 750 Özel 751 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 AHMET ÇOBAN 701 AHMET ÇOBAN 701 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 İSMET ÖZASLAN 701 İSMET ÖZASLAN 701 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 RAMAZAN BULUT 701 RAMAZAN BULUT 701 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 TALAT KAVAS 701 TALAT KAVAS 701 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 NADİR ELBASAN 702 NADİR ELBASAN 702 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 NADİR ELBASAN 703 NADİR ELBASAN 703 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 İSMET BULUT 703 İSMET BULUT 703 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 MEHMET BULUT 704 MEHMET BULUT 704 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 HASAN BULUT 706 HASAN BULUT 706 ÇİVRİL V.D.

20265
DENİZLİ

20

 ADNAN BULUT 707 ADNAN BULUT 707 ÇİVRİL V.D.

20265

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
17 yaşındaki çocuk dehşet saçmıştı! İfadesi ortaya çıktı
17 yaşındaki çocuk dehşet saçmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı!
Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı!
Ağzından tek kelime çıkmadan fenomen oldu
Ağzından tek kelime çıkmadan fenomen oldu
Berdan Mardini'yi aldatan eski eşten imalı paylaşım
Berdan Mardini'yi aldatan eski eşten imalı paylaşım
Muharrem ayı duası nedir?
Muharrem ayı duası nedir?
Yunanistan'da istifa
Yunanistan'da istifa
Bayburt'ta keşfedildi... Aziz Sancar'a atfedildi
Bayburt'ta keşfedildi... Aziz Sancar'a atfedildi
'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp eşini öldürdü!
'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp eşini öldürdü!