Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Koronavirüs tablosu salgının başından beri her akşam hem "covid19.saglik.gov.tr" adresinden hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu. Bakan Koca artık tabloyu paylaşmayacağını açıkladı, koronavirüs tablosu artık sadece "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

20 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs tablosu açıklandığında haberimizde yer alacak.

19 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son son 24 saatte yapılan 295 bin 4 testte 17 bin 328 vaka tespit edildi. 105 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 19 Mart 2022 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 4 testte 17 bin 328 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 105 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 752 bin 216, 2'nci dozda 52 milyon 926 bin 256 ve 3'üncü dozda 27 milyon 474 bin 575 olmak üzere toplam 146 milyon 435 bin 701 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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