20'lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? - 20'lik Diş Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

18 yaşından itibaren çıkmaya başlayan 20’lik dişler, kişilerin çene yapısına göre gelişir. Kimi kişilerde çene yapısı uygunluk göstererek bu yeni dişler kolay bir şekilde çıkar. Çene yapısı uygun olmayan kişilerde ise 20’lik diş süreci sancılı ve zor bir şekilde kendini göstermektedir. Peki, 20’lik diş ağrısı ve 20’lik diş ağrısı tedavisi nedir?

20'lik Diş Ağrısı Neden Olur?

20’lik diş ağrısının meydana gelmesinin nedeni, bu yeni dişlerin et üzerine çıkarken uygun alanı bulamamasından kaynaklanır. Eğer kişilerin çene yapısı 20’lik dişler için uygun bir alana sahip değil ise dişin patlaması ile birlikte büyüme yamuk olur ve bu da ağrıya sebebiyet verir.

20lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

20’lik diş ağrısı kimi kişiler için hafif bir şekilde atlatılırken kimi kişiler ise bu süreci oldukça zor atlatır. Bu yüzden 20’lik diş ağrısına ne iyi gelir? sorusunun cevapları her zaman merak konusudur. İşte, 20’lik dişe iyi gelen uygulamalar:

Diş ağrısının olduğu alana buz konulabilir.

Sıcak su kompresi ile ağrının hafiflemesi sağlanabilir.

Sarımsak doğal antibiyotik olduğu için bir diş sarımsağı ezerek ağrıyan dişi üstüne konulması ağrıyı ve oluşan iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ağrılı bölgenin üzerine tuz dökülmüş salatalıkla ovma işlemi yapılabilir.

Oksijenli suyu su ile seyreltikten sonra gargara yapabilirsiniz.

Çay ağacı yağı antiseptik özelliklere sahip olduğu için bir pamuk yardımı ile dişin üstüne konulabilir.

Nane, badem , limon ve vanilya özleri de 20’lik diş ağrısına iyi gelir.

Ilık su ile karbonat karıştırıldıktan sonra gargara olarak uygulanabilir.

Çörek otu da 20’lik diş ağrısına iyi gelir.

20'lik Diş Ağrısı Kaç Gün Sürer?

20’lik diş ağrısı, gerçekleştiği duruma göre değişiklik gösterebilir. En az 48 saat sürebilir ancak eğer diş deri üzerine çıkamaz ve içeride yamuk bir şekilde büyümeye devam eder ise bu durumda cerrahi operasyon uygulanır. Bu operasyon ile birlikte 20’lik diş ağrısı 10 güne kadar uzayabilir.

20lik Diş Ağrısı Kola Vurur Mu?

Diş ağrısının yoğun bir şekilde gerçekleşmesi, ağrının farklı bölgelere de yayılmasına sebep olur. Bu noktada 20’lik diş ağrısının kola vurup vurmadığı da merak edilir. 20’lik diş ağrısı kulağa, göze ve çeneye vurabilir ancak kola vurduğuna çok sık rastlanılmamaktadır.

20'lik Diş Ağrısı Belirtileri

Kimi kişilerde hafif ağrılar ile atlatılan, kimi kişilerde ise cerrahi operasyon ihtiyacına kadar gidebilen 20’lik diş çıkarma sürecinde 20’lik diş ağrısı belirtileri şunlardır:

20’lik diş ağrısıyla birlikte diş etlerinde de normalden daha fazla hassasiyet meydana gelir.

Çiğneme yapılırken ağrının şiddetinde artış yaşanır.

Baş ağrısı meydana gelir.

Ağrının olduğu bölgede iltihap da meydana geldiği için ağız kokusu olabilir.

Tüm dişlerde ağrı hissedilir.

Lenf bezi bölgelerinde şişlik oluşur.

Ağzı açma ve kapamada zorluk yaşanabilir.