Bir gün boyunca nasıl beslendiğini de paylaşan genç adam "Sabah kalkar kalkmaz taze meyvelerden kendime bir smoothie yapıyorum. Kahvaltı için badem sütüyle hazırladığım ev yapımı vegan pankek ve mısır gevreği tüketiyorum. Öğlen yanında sebze ya da esmer pirinçten hazırladığım pilavla ızgara balık ya da tavuk ve akşam yemeği için de mantarlı somon ve tatlı patates yiyorum" diyor.