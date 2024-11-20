Her yıl, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Bugün, çocukların seslerini duyurabilmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları ve her türlü istismardan korunmaları için dünya genelinde farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Dünya Çocuk Hakları Günü, toplumların çocukların haklarına saygı göstermesi ve onların mutlu, sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bir çağrı niteliğindedir. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, kısa tarihi ve Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları...