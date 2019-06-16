Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da önceki gün gece saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozlanan Mahallesi Abidin Sokak üzerinde bulunan Göktürk Galeri'de akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. İddialara göre, akşam saat 18.00 sıralarında iş yeri kapanarak kapılar kilitlendi. Sabah saat 03.30 sıralarında sokağa giriş yapan 4 çekici Murat Şengün’e ait dorse galerisinin kapısını kırdı.

GÜVENLİK KAMERALARINI KIRDILAR

Çekicilerden inen şüpheliler, galerinin içindeki güvenlik kameralarını bozup kırdı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki dorseleri çekicilere bağlayan hırsızlar daha sonra iş yerinden ayrıldılar. Galeri sahibi Murat Şengün’ün elemanları sabah galeriye geldiklerinde kapının açık olduğunu ve 4 adet dorsenin yerinde olmadığını fark etti. İş yeri sahibi olay yerine gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

10 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayın ardından çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Murat Şengün’ün komşularına ait güvenlik kameralarında şüphelilerin çekicilerle gelerek 20 dakika içerisinde dorseleri çalıp gittikleri tespit edildi. İşyeri güvenlik kameraları ile MOBESELERİ saniye saniye takip eden Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık büro amirliği ekipleri marka ve modelleri tespit edilen çekicilerin dorselerle birlikte şehirlerarası yola çıktını belirledi.

ZANLILAR DA YAKALANDI

Çalışmalarına bu yönde sürdüren Konya polisi şehriler arası yollarda bulunan benzinliklerin güvenlik kameralarından yaklaşık 8 saat süren takiple çekicilerin Şanlıurfa'ya giriş yaptığını tespit etti. Şehiriçi MOBESELERİNİ inceleyen Konya polisi hırsızlık olayına karışan zanlılarla çalınan dorseleri Şanlıurfa'da ele geçirdi. Dorseler polis tarafından emniyet parkına çekilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.