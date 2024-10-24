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        Haberler Gündem Güncel 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz binicilik eğitimlerinden 20 bin çocuk faydalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:30
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        20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Milli Savunma Bakanlığından hibe olarak alınan 8 atla organize edilen ücretsiz binicilik eğitimleri, Kocaeli Atlıspor Kulübü'nde devam ediyor.

        "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirilen eğitimler ailelerden ilgi görüyor. Biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.

        Çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor.

        Eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde 0262 318 22 22 numaralı telefon hattından başvuru yapması gerekiyor.

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