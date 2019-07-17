2 yıllık en iyi bölümler hangileri sorusu YKS sonuçlarını öğrenen öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler YKS puanlarına göre 2 yıllık ön lisans üniversite için tercih yapacak. ÖSYM 2019 Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda vakıf üniversitelerin ücret tablosu da yer alıyor.

2 YILLIK EN İYİ BÖLÜMLER HANGİLERİ 2019

Anestezi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Fizyoterapi

Çocuk Gelişimi

İlk ve acil yardım bölümü

Diyaliz Bölümü

Ağız ve diş sağlığı bölümü

Ameliyathane hizmetleri bölümü

Sivil Savunma itfaiyecilik bölümü

Bilgisayar destek tasarım animasyon

Dış ticaret

Arıcılık

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Nükleer Tıp Teknikleri

Büro Yönetimi

Medya ve İletişim

Reklamcılık

Yerel Yönetimler

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Grafik Tasarımı

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ÖSYM 2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU

ÖSYM YKS 2019 Yükseköğretim programları ve kontejyanları kılavuzunu yayınladı. Önbilgilendirmede vakıf üniversitelerin ücretleri de belirtildi. Aşağıda bulunan linke tıklayarak üniversitelerin programlarını kontrol edebilirsiniz.,

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU

YKS 2 yıllık önlisans bölümleri taban ve tavan puanları açıklandı.