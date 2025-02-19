2. ve 3. Lig'e 'kar' engeli! Maçlar ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ülke genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan 2.Lig ve 3.Lig karşılaşmalarını erteledi.
Giriş: 19.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:03
Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi. TFF, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu.
Ertelenen karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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