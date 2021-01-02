2 Ocak 2021 Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 2 Ocak 2021 tarihinde Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayacak olan ilçeler ve mahalleler merak ediliyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte 2 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

2 OCAK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.01.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 02.01.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]